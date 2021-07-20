隨著全球氣候異常，不少國家也出現極端氣候，除了美國、加拿大等地區受到熱浪侵襲，就連印度也不斷有災情傳出。4名印度工人日前正在進行綠化工程時，看到天空烏雲密布、下起大雨，趕緊躲到一旁的大樹下躲雨，沒想到竟慘遭雷擊。

根據大陸媒體《搜狐視頻》的轉述報導，位於印度哈里亞納邦的工業城市古魯格拉姆，在當地時間3月12日時，有4名男子正在路邊為園林進行綠化工程，但當他們作業到一半，天空卻突然烏雲籠罩、下起暴雨，他們只好趕緊到一旁的樹下躲雨。

只是沒想到，4人才剛站到樹下，天空就突然出現一道紅色閃光擊中大樹，其中3人就像保齡球一樣接續倒在地上，過沒多久另1名男子也倒地不起、陷入昏迷，路過的民眾看到後趕緊通報警方並將他們送醫治療，而這驚悚的一幕也被路邊的監視器拍了下來。

所幸，4人送醫急救後雖都受到嚴重的燒傷，但不至於有生命危險，經過一段時間的休養便能逐漸康復。而這段影片近日又再度於網路上瘋傳，網友們看到影片紛紛留言「太誇張了，不看標題還以為是什麼電視效果」、「站在樹下也有事，看來下雨天真的不能出門」、「比拿手機出來自拍被電還要衰」、「印度怎麼天天都在電死人」、「這件事告訴我們，沒事別亂摸路邊的大樹」、「這電一下真是不得了」。