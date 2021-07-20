美國一名男子日前與朋友相約去山區的度假勝地遊玩，當他們度假結束準備開車回家時，一開車門突然冒出一隻黑熊，嚇得他趕緊躲避，回到車上才發現裡面全毀了。

根據英國媒體《競報》的報導，來自美國田納西州（Tennessee）的男子約瑟夫迪爾（Joseph Deel），近日與好友們相約，開著自家的白色小客車前往塞維爾郡的蓋特林堡（Gatlinburg）山區度假勝地遊玩。抵達目的地後，一行人立即走向大自然，享受芬多精的洗禮。

等待假期結束準備牽車回家時，約瑟夫卻在遠方看見自己的車子不斷晃動，疑似有不明生物闖入他的車內，讓現場十分緊張，但約瑟夫還是小心翼翼的上前，並打開車門看看裡面到底有什麼，沒想到當他一打開門，卻看到一隻身形巨大的黑熊冒出頭來，一臉疑惑的看著他們，接著以飛快的速度衝向一旁的森林，消失無蹤。

約瑟夫回過神後趕緊走向車子查看情況，卻發現黑熊疑似太過飢餓的尋找食物，竟把置物抽屜裡的東西全翻出，還將車子的椅墊、腳踏墊及安全帶全咬爛，車內還有多處咬痕，讓約瑟夫相當傻眼，直呼「車子全毀了」。

約瑟夫隨後將這可怕的經歷拍下，上傳至網路上，提醒大家前往大自然旅遊也要小心熊出沒，引起網友紛紛留言「我去森林從來不擔心有人來偷東西，但沒想到還要防熊」、「看來這隻熊真的餓很久了」。