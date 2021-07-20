許多人都有被魚刺扎到嘴巴或是扎到手的經驗，一般人可能認為是個小傷口便不予理會，但若是傷口處理不好，可能會因此喪命。大陸一名女子日前在家中做飯時被魚刺給刺傷，沒想到半年後她的手臂竟長滿紅斑，趕緊就醫。

根據大陸媒體《民生頻道》的報導，來自大陸河南的一名女子，近日突然發現自己的手指指節紅腫，手臂也長滿皮疹及紅斑，讓她嚇得趕緊送醫。經過醫生的診斷及細問之下，才發現女子身上的紅斑，是遭到海鮮的細菌感染所導致。

半年前，女子於家中做飯處理生魚時，手指不小心被魚刺給扎到，當下女子認為並無大礙便沒有太在意，沒想到半年後卻因為細菌慢慢侵入肌肉，手臂各處感染發炎，造成皮膚潰爛並形成慢性肉芽腫，若是沒有即時治療，很可能會造成生命危險。

另外，醫生也提醒，民眾無論處理哪種生鮮，都建議戴上手套、避免劃傷，也避免細菌感染；若是不慎受傷也要仔細的清潔並包紮傷口，以防止反覆感染，或是前往醫院告知醫師接觸過哪些生鮮，才不會耽誤就醫的最佳時間。而這名女子在醫生給予藥物治療後，也逐漸痊癒。

新聞曝光後，網友看到也感到相當震驚，紛紛留言「以後處理海鮮，手套得戴好戴滿」、「這樣誰還敢亂摸魚」、「看起來怎麼這麼可怕」、「沒想到被魚刺刺到會變成這樣」。