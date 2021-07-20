每個人都希望搭乘飛機時能夠順利且舒適，尤其是需要久坐的長途飛行，近日美國一名空姐拍片分享，乘客只需要做出一個貼心的小舉動，就能夠獲得空服員的「特殊待遇」，讓你整趟航程都會擁有無微不至的照顧。

根據《LADBible》報導，美國空姐卡瑪拉妮（Kat Kamalani）經常在TikTok上分享關於搭乘飛機、空服員等冷知識，最近她又上傳了一段短片，指出搭乘飛機時只要做出一個貼心的小舉動，就可以讓你整趟航程變得非常舒適，且被空服員們照顧得無微不至。

卡瑪拉妮透露，雖然空服員能夠在許多國家來回飛行，是許多人夢寐以求的工作，但事實上卻非常累人，因為他們不但得適應不同的時區，還要面對憤怒難搞的乘客，這時如果有人能夠向他們表達一點謝意，送上一個小小的禮物，那麼空服員將會非常感激，在接下來的航程中，很可能就會收到來自空服員給予的「特殊待遇」。

卡瑪拉妮建議大家可以準備一張5美元（約新台幣140元）的星巴克禮品卡或甜點，「當乘客送我們禮品卡的時候，這對我們來說意義非常重大」，但如果沒有禮品卡，卡瑪拉妮表示也可以送棒棒糖、護唇膏等小東西，「我們會記住你坐在那裡、長什麼樣子，整趟旅程空服員都會確保你得到照顧」。

這段影片曝光後很快就引起話題，截至目前為止觀看次數已經超過340萬，網友們紛紛留言：「我從沒想過要送小禮物，但你說得有道理，太感謝了」、「我總是送他們甜甜圈吃，他們也對我很好」、「光是表現得有禮貌，空服員就對我照顧有加了」。

但也有人認為不需要特別「賄賂」空服員，「他們應該平等地照顧每個人，因為這就是他們的工作」、「對乘客有禮貌就是他們工作的一環，根本不用特別討好空服員」、「我已經付了很貴的機票錢，以為能夠獲得這些服務，現在你跟我說還要帶禮物？」；對於這些反對意見，有網友也提出反擊：「看來留言裡有很多人都沒從事過服務業」。