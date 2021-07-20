以色列攝影師日前在網路上公開一段紀錄片，他花了幾個月的時間，高空拍攝紀錄1700隻羊群的活動，並以縮時攝影的剪輯方式剪成短片，上傳至網路上分享，引起網友熱烈討論。

根據以色列媒體《The Times Of Israel》的報導，一名來自以色列的攝影師利奧帕特爾（Lior Patel），自去年開始花了7個月的時間，與約克恩（Yokne'am）放牧區的4名牧羊人合作，利用無人空拍機拍攝，紀錄下1700隻羊群由冬季牧場遷移至夏季牧場時的放牧畫面，拍攝完成後，奧帕特爾再以縮時剪輯的方式完成整段紀錄影片。

影片中，只見1700隻羊群與牧羊犬就像水一樣，隨著周圍的地形變化成各種不同的樣貌，有時變成長方形，有時又變成圓形，場面相當壯觀。

利奧帕特爾之後也將這段精彩的影片公開在個人的社群平台上，引起網友瘋狂轉發，紛紛留言「太壯觀了」、「沒想到上千隻羊行動會是這種畫面」、「真的像水一樣，太神奇了」；不過也有不少網友看到後表示「我不行了！密集恐懼症會發作」、「只有我看完頭皮發麻嗎」、「雖然很壯觀但跟蛆移動有什麼區別」、「謝謝！我密恐犯了」、「密集恐懼症患者會當場嚇瘋」、「我的媽呀！起雞皮疙瘩了」、「震撼歸震撼，但我真的沒辦法看太久」。