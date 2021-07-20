英國考古學家今年初在約克郡赫爾市挖掘出1500具來自中世紀的骨骸，這也是英格蘭北部有史以來最大的中世紀墓地之一，其中一具女性骨骸的雙腿之間，被放置了一個裝有神秘褐色液體的玻璃瓶，在經過幾個月的研究後，考古學家在近日對玻璃瓶內容物提供了進一步解釋。

https://t.co/cyKogpKJXm Mystery Bottle Discovered Between Woman’s Legs in Hull Burial https://t.co/3UoB9eZkSM pic.twitter.com/Zd6VBX0jm8 — Billy Carson II (@4biddnKnowledge) July 18 2021

根據《Hull Daily Mail》報導，由70人組成的考古團隊從去年開始，就一直在這片墓地進行挖掘工作，從中發現了1500具來自於1783到1861年的人類骨骸，另外還有像是戒指、硬幣、衣服、餐具等物品；但特別的是，一名患有佝僂病及骨質疏鬆症的60多歲婦女，骨骸雙腿間竟被放置了一個裝有褐色液體的密封玻璃瓶。

專任主管妲爾蒙（Katie Dalmon）透露，這個瓶子是「刻意」被放在婦人雙腿之間，因此非常不尋常。從照片中可見，瓶身上方標示著「赫爾醫院」（Hull Infirmary），這間醫院最初在墓地開放前一年，也就是1782年臨時搭建，到了1784年後便遷入專門建造的房屋內。

而瓶內的神祕液體在經過測試、分析後，發現含有鈉、鉀以及磷，但不含任何藥物材料，這個結果讓研究團隊推測，瓶內的液體很可能是尿液，或是某種磷酸鹽滋補飲品，這種飲品在19世紀非常流行，被宣傳可以用來治療包含肺結核在內的各種疾病，但目前還不能完全確定神秘液體的「真實身分」和功效，妲爾蒙表示未來會再進行更多研究，以得到明確的解答。