現代人生活繁忙，有時候為了方便可能就把漢堡、披薩等速食當成一餐，有些人甚至天天食用，但這些食物裡除了含有高熱量，裡面還藏了許多意想不到的添加物。英國一名女子日前將漢堡、薯條、甜甜圈等一般人經常吃的速食，放入塑膠盒中，以常溫方式儲藏2年以上，沒想到結果超驚人。

TikTok帳號為@elifgkandemir的英國女網友E，日前在網路上公開一段開箱影片。影片中她指出現代人的肥胖問題相當嚴重，而她的媽媽是名營養師，為了幫助病患解決並了解肥胖的問題，她們便找來披薩、甜甜圈、雞塊、薯條、漢堡、雷根糖等36種英國常見的「過度加工」食品進行實驗，她們將這些食品放入塑膠盒及食物櫃中儲藏，放置1~2年後再打開看看結果。

沒想到，這些食物放在常溫下儲存2年之後，竟完全沒有腐敗，也沒有發出任何異味，甚至沒有長蛆、長蟲，外觀保持在原本的狀態，讓E在影片最後忍不住留下評論「你還喜歡吃漢堡嗎」。

影片曝光後，不到一周便累積超過300萬人觀看，網友紛紛留言「太誇張了！裡面到底加了多少東西」、「好噁心喔！以後我不敢吃披薩了」、「想不到越可口的食物越有問題」、「它們是加了整罐防腐劑嗎」、「天哪！我很愛吃漢堡耶」、「以後不准小孩再吃雞塊跟甜甜圈了」。