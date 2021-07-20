美國一名飼主日前發現家中愛犬不見後，相當緊張，四處尋找都沒有發現愛犬的身影，直到某天鄰居聽到家中車庫後牆不斷傳出虛弱的嗚咽聲，才發現有狗狗卡在狹窄的細縫中，趕緊找來消防隊員將狗救出。

根據美國媒體《Fox19》的報導，住在美國俄亥俄州（Ohio）的一對夫妻，在本月13日出門回家時，沒注意到家門沒關好，便讓愛犬葛蒂（Gertie）衝了出去，兩夫妻雖立即跟上，但愛犬衝向一旁的樹林後便不見蹤影，讓他們相當著急，過了幾天等待葛蒂依然沒有回家，他們只好貼出公告，請社區鄰居幫忙找尋愛犬的蹤跡。

直到18日上午，鄰居凡妮莎蘿蘭（Vanessa Roland）準備外出時，聽到車庫的後牆不斷發出奇怪又虛弱的聲音，便好奇爬上高牆，仔細看才發現竟然是葛蒂發出的哭聲，趕緊通報飼主及消防人員協助。

消防人員抵達現場後，立即拿出鐵槌猛敲牆面，花了一些時間才破壞掉厚實的混凝土牆，成功救出卡在狹窄夾層中的葛蒂，只見牠因多日沒有進食，身體變得相當虛弱，全身也積滿灰塵，但看到主人及消防人員的出現，立即搖起尾巴撒嬌，讓眾人開心不已。至於葛蒂為何會卡在又深又窄的夾層中無法動彈，飼主懷疑是牠跳上高牆後，自己不小心跌進去的，好險最後有被發現，才沒有造成遺憾。