西歐近日面臨數十年來罕見的大洪水，暴雨不斷降下，導致各地頻頻傳出淹水災情，德國和比利時累計超過上百人死亡，不過在嚴重的水災之下，仍有令人感動的暖聞。比利時一處街道被大水淹沒，有2隻寵物狗因此受困，附近的幾名男子見狀，急忙上前伸出援手，將2隻狗狗帶往汽車頂部暫時安置。

綜合外媒報導，這段影片由網友「@bicause_whynot」分享到TikTok上，只見比利時的街頭早已被土黃色的泥水淹沒，幾乎整台汽車都泡在水中，卻有2隻寵物狗不小心受困，附近幾名善心的男子見狀，急忙上前伸出援手，先將其中一隻黃色的狗狗帶往一旁的汽車頂端暫時安置，接著再拉著另一隻白色狗狗的項圈，把牠帶到同一個車頂上休息。

@bicause_whynot Répondre à @chios8 les chiens ont été sauvé pour ceux qui me demande grâce à ces héros bravo pour eux ❤ ♬ son original - Itskem Pur

在後續影片中可以看到，現場的水流變得越來越湍急，甚至有車輛差點就被沖走，那群善心男子也必須相互攙扶著對方，並抓住身旁的汽車、交通桿才能順利在水流中前行，為了確保那2隻寵物狗的安全，男子之後又回到汽車旁邊，把牠們移動到一旁房屋的圍牆上。

影片曝光後迅速吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過660萬，許多人都很關心狗狗之後的狀況，不過根據網友的說法，這2隻寵物狗最後都順利獲救，大家也留言感謝這群善心的男子，就算在這麼危急的情況也願意拯救狗狗的性命。