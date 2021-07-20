許多人開在公路上都曾遇到塞車的情況，但越是這種時候越要靜下心，才不會發生意想不到的情況。美國一名男子日前與好友沿著州際公路外出遊玩時，因遇到車禍而卡在路上好幾個小時，男子最後受不了，看到一旁的河流竟突發奇想下車跳河，讓眾人全看傻眼。

根據外國媒體的綜合報導，本月9日美國一名26歲的男子吉米（Jimmy Ivan Jennings），與好友們相約沿著州際公路行駛旅遊，沿途經過阿查法拉亞（Atchafalaya）盆地大橋時，前方卻發生連環車禍，讓他們一行人塞在高架橋上將近3個小時。不少人因受不了等待，紛紛下車透透氣，吉米這時看到一旁的溪流竟突發奇想來個「表演」，吸引附近民眾拿出手機錄影。

只見影片中，吉米從一台白色車子前助跑，跨過柵欄後直接跳下30公尺的大橋並墜入河中，讓現場所有人都看傻眼，但眼見吉米被河水越沖越遠，民眾也趕緊報警。經過警方3個小時的搜索，終於找到受傷的吉米，送醫後所幸沒有大礙，但警方還是依照行為不檢及非法侵入罪將他起訴。

吉米事後接受採訪時表示，他原本只是計畫跳下河後快速的游回岸邊，悠閒的接受眾人的歡呼，但沒想到橋有30公尺這麼高，當他一跨過柵欄就發現自己是世界上最蠢的人，因為他先感受到宛如自由落體的下墜，落水時再因重力加速度遭到撞擊，身體疼痛不已，雖勉強浮出水面卻沒力氣抵抗湍急的河水，掙扎1個小時才上岸，但上岸地點距離跳河的地點相當遙遠，附近只有一台沙灘車，他騎了一會才發現自己在一座孤島上沒有任何人，之後又發現一艘船，最後靠著船隻回到有人群的地方，結束這場跳河驚魂記。