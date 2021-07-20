在非徵兵制的國家，軍方為了招募人員，會在各大論壇招人，或者直接致電、發送簡訊詢問意願。近日美國一名女子拍片分享，自己在收到徵兵簡訊後「幽默」的回應方式，沒想到影片一出卻引發網友一片撻伐，認為她相當不尊重人。

根據《鏡報》報導，24歲的薩曼莎（Samantha Greco）近日在TikTok上傳一段影片，表示自己最近收到了一封招募「從軍人員」的簡訊，只見對方非常有禮貌地詢問她：「請問您有沒有時間，方便讓我們帶您了解一下從軍的好處嗎？」，薩曼莎雖然沒有意願，卻沒有直接回絕對方，反而以調皮的口吻回覆：「但我連1公里都跑不了耶」。

對方看完後還是不死心，繼續試圖說服薩曼莎，稱自己剛加入軍隊時也跑不了1公里，並表示願意協助她訓練體能，這時薩曼莎才終於用強硬的態度說道：「我真的一點興趣都沒有，謝謝！」。

據了解，如果女性要加入美軍，必須通過體能測試，內容包含要在19分鐘內完成19次俯臥撐、53次仰臥起坐以及3公里的跑步，所以薩曼莎一開始才會故意找這種藉口拒絕。

沒想到影片上傳後，網友們卻對她的回應方式產生兩極的看法，一部分人覺得薩曼珊非常有趣，笑說：「如果是我就會回他『我的身體裡有金屬，根本跑不起來』」、「之前他們聯繫我的時候，我也跟他們說我又胖又醜還有強迫症哈哈」；但也有人認為她這樣很不尊重對方，紛紛留言諷刺：「自以為好笑，一點都不尊重人」、「你幹嘛不乾脆回對方『可是我是女生耶』」、「無聊！不想當兵就直接說，沒事瞎扯一堆幹嘛」。