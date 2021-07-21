德國科學家2年前至亞馬遜雨林進行實地研究，期間聽到地底傳出蛙鳴聲，由於從未聽過這種叫聲，因此他便將土挖開，意外發現一隻新物種「殭屍蛙」，其外型非常特殊，而且終身都躲在土裡，唯有下雨時才會出現，也增加科學家研究工作的難度。

根據《德國之聲》報導，德國兩棲爬蟲類專家恩斯特（Raffael Ernst）2年前進入亞馬遜雨林進行研究，調查人為干擾對生物多樣性所產生的影響，期間他發現地底傳出特殊蛙鳴聲，因此他便將土挖開，發現了一隻從未見過的蛙類，背部呈現淺棕色，還有橙黃色圓點，腹部與許多蛙類生物相同為淺白色，成年個體體長約4公分。

恩斯特提到，「當我聽到從未聽過的鳴叫聲時，就肯定牠是新物種」，由於蛙類剛挖出來時，研究人員渾身沾滿泥土，看起來像是殭屍，因此稱牠為「殭屍蛙」（zombie frog），但目前還未被準確命名，而該蛙類在分類學上被認定為賽那蛙屬（Synapturanus），但殭屍蛙化作成體後，便會終身住在土中，唯有下雨時才會短暫出沒於地表，這也大幅增加科學家的研究工作難度。

恩斯特表示，亞馬遜雨林不斷遭到人類破壞，例如採礦、伐木、偷獵及大規模基礎建設等，因此他才會著手研究人類活動是否影響生物多樣性，其中兩棲類動物面臨瀕危，「每當我們發現新物種時，也不會忘記牠們同時正在滅絕，甚至在我們發現時，牠們可能就是最後一隻了」。