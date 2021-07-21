大陸日前發生一起離譜的醫療糾紛，一名女子得知自己懷孕後，開心前往醫院產檢，醫生卻告訴她疑似感染愛滋病，女子只好忍痛引產，沒想到7天後收到完整的檢驗報告，竟呈現陰性沒有染病，讓女子當場崩潰。

根據大陸媒體《封面新聞》的報導，一名36歲的林姓女子2個月前發現自己懷上第2胎後相當開心，但先前也曾因高齡流產而感到相當擔心，因此小心翼翼的前往成都都江堰陽都超聲波專科醫院進行產檢，在醫生的建議下女子做了免費的血液檢驗，卻在人類免疫缺陷病毒（HIV病毒）初篩檢查中呈現陽性，醫生認為她疑似感染愛滋病，便提供母嬰阻斷藥給她服用並要她簽下同意書，協助林女引產。

但沒想到，HIV病毒完整的檢驗報告出來後，卻顯示HIV抗體陰性，讓女子看到通知書後相當崩潰，直奔醫院理論。對此，主治醫生卻表示，初篩的確存在「偽陽性」的可能，一切都按照流程進行，也在24小時內到成都市公共衛生臨床醫療中心進行複查，並上報給相關單位。

不過，另一名長期研究人類免疫缺陷病毒及對抗病毒治療的感染科專家認為，懷孕前期及未確診的情況下，醫生不應該提供母嬰阻斷藥，應該等完整檢驗報告出爐再進行判斷。目前全案已由當地衛生局介入調查，但無論結果如何，女子也挽回不了好不容易懷上的孩子。