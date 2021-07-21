俗話說「初生之犢不畏虎」，國外有一隻名叫Goosers的鵝，仗著備受飼主寵愛，竟白目的跑去挑釁雞群，沒料到被群起攻擊，全身潔白的羽毛被啄咬得十分凌亂，乍看像是「拖把頭」，事後牠反而一臉委屈的躲在飼主懷中尋求安慰，讓人看了哭笑不得。

從小在德瑪麗農場（Demary Farms）長大的Goosers，是塞巴斯托波爾鵝（Sebastopol goose），牠的羽毛蓬鬆捲曲，外型就像穿了婚紗一樣，看起來十分貴氣。不過儘管擁有美麗外表，Goosers就跟小屁孩一樣，個性相當調皮，竟然異想天開的跑去單挑雞群，果不其然最後反被狠狠教訓一頓。

有趣的是，整起事件明明是Goosers先行挑起事端，但牠卻像是受害者一樣，跑去找飼主告狀，還委屈的躲在飼主懷中尋求安慰，甚至將頭埋在飼主臂彎生悶氣，不管旁人怎麼哄牠都不領情，反應相當人性化。

影片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「一定都不是牠的錯啦」、「牠只是個孩子啊」、「沒想到鵝這麼有戲」、「牠為了這個擁抱精心策畫了整個事件」。

塞巴斯托波爾鵝是歐洲常見家鵝的一種，起源於歐洲灰雁，乍看之下與一般家鵝沒什麼區別，但因為突變，使得羽毛軸出現分裂，呈現凹槽狀，羽毛因此變得蓬鬆，就像穿了潔白的婚紗一樣，外型十分貴氣，但其實牠們身上蓬鬆的羽毛抵擋不了冬天刺骨的寒風，耐寒能力極差。