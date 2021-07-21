偉大的母愛！加拿大農村裡有一間穀倉，日前因不明原因起火，當時附近出現一隻流浪貓，竟直接跑進火海，嚇壞穀倉主人，隨後流浪貓嘴裡叼了一隻幼貓走出來，進一步了解得知，原來當時牠的孩子全在穀倉裡，最終只能救回一隻，而流浪母貓也被燒到全傷是傷，救子的舉動感動不少人。

動物救援組織「Furget Me Not Animal Rescue」在IG表示，當時加拿大農村裡一間穀倉著火，期間一隻流浪母貓發現後，便趕緊衝進大火中，當時眾人都不清楚牠想幹嘛，直到牠叼著一隻幼貓跑出來後，才知道這一間穀倉是牠的家，幼貓全待在裡面休息，為了拯救孩子，流浪母貓冒出可能會被燒死的風險進入火海。

但流浪母貓最終只救回一隻幼貓，其餘的都喪身於大火中，而穀倉主人發現後，便將2隻貓帶至救援組織求救，所幸小貓傷勢並不嚴重，不過母貓的腹部、爪子和耳朵都被燒傷，而且有吸入性嗆傷的狀況，目前已接受X光檢查，並施打抗生素、鎮靜劑，治療流浪母貓的傷口。

目前流浪母貓與幼貓仍在醫院接受治療，待牠傷勢恢復後，會進行絕育手術和植入寵物晶片，之後先安置於寄宿家庭，並開放讓民眾領養。而母貓救子的感人故事也被分享至網路，讓不少人感動地表示「母愛不分物種」、「了不起的媽媽，難以想像牠所承受的痛苦有多大，希望牠們能一起被領養」。