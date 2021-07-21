俄羅斯的堪察加半島近日出現上百萬隻的蚊蟲集結，遠看黑壓壓的一片盤旋在空中，宛如龍捲風一樣侵襲路面，也擋住了陽光的照射，讓不少民眾看了相當驚訝。

根據英國媒體《鏡報》的報導，位於俄羅斯遠東聯邦管區堪察加半島（PoluostrovKamchatka）的東海岸，一名男子亞列克西（Alexei）開車行經當地時，突然看到遠方有一片黑灰色的柱狀物出現在空中，並且快速移動，就像是龍捲風一樣不斷盤旋，但仔細看才發現竟然不是風吹起的沙塵，而是數百萬隻的蚊蟲集結成群，數量之大讓人看不清前方的道路。

亞列克西接受媒體採訪時表示，看到這個奇景對他來說不是一個愉快的經驗，因為他原本打算開車穿越這道「蚊捲風」（Mosquito Tornado），但蚊蟲的數量實在太多，讓他即使行駛了幾百公尺依然看不清楚前方的路，而且牠們就算會為了躲避車子而散開，但沒多久後又會重新組合成柱狀體直達雲層，讓他看得頭皮發麻。

俄羅斯昆蟲學家柳德米拉洛布科娃（Lyudmila Lobkova）表示，這是一群積極尋找配偶的雄蚊所產生的奇景，牠們會聚集在一起並在空中圍繞飛舞藉此吸引雌蚊的注意，達到交配的目的，不過這些雄蚊並不會攻擊人類，在當地也相當常見，只是很少會有這麼大規模的集體行動。

Nightmarish 'Mosquito Tornado' Forms



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