寵物溝通，需要溝通師、毛孩跟鏟屎官三方合奏，才能圓滿順利。如果遇到毛孩不肯講話，通常是主人忘了事先告知，毛孩會想：「你是誰呀？」害羞怕生不願配合；但如果是鏟屎官本人不回應溝通師，那就好像拼圖硬生生缺了一塊，更像是演奏到一半的樂曲嘎然而止，令人不解，而這，通常會發生在離世溝通上。

靜默的那一端，也許夾雜啜泣聲，但就是不回應，讓整個傳達給主人的時間濃縮成半個鐘頭不到，只剩下溝通師對著空氣唱獨角戲，你不知對方為何不回應，也許太過悲傷，也許根本覺得你傳達的不是他想要聽的，或根本不相信你這位溝通師。

由於毛孩很多時候是家人共同照顧，甚或是夫妻間的共同寶貝，所以要求我配合時間在周末假日溝通，讓案主可以回老家跟媽媽一起聽的有之，要求配合姊妹下班時間一起聽的也有，但這回是一對分手一年多的情侶要一起聽，我原本以為寶貝的拔比媽咪既然還保持聯絡，理當沒問題，但怎知離世毛孩的心願一講出來，卻讓空氣凝結在半空中。

離世毛孩表達的心願是希望看到爸比媽咪繼續在一塊，因為不然祂不知未來有機會投胎的話，該去當拔比的小孩？還是媽咪的小孩？畢竟兩個祂都愛。但媽咪沒回應，拔比也沒回應，就像冷氣機廣告的台詞「安靜無聲....」，我必須在電話這頭一直問：「請問還在線上嗎？」

兩人愛情長跑多年，會分手應該也有原因，天真的毛孩希望促成拔比媽咪破鏡重圓，卻讓氣氛變得異常尷尬，我的角色也只是寵物溝通師，不是心理諮商師或情感諮詢專家，所以也不方便多問主人私領域的事，如果只是一方找我溝通，也許還有機會聊聊，但當事人雙方都在場，實在不方便多問。

電話那端從頭到尾的沉默，到底代表什麼？對我來說，這都算是失敗的溝通，會讓我非常挫敗，因為不知是否辜負了主人原先找我溝通的期待，但我更希望後續他們之間沒有衍生不愉快才好，畢竟我不知一年多來兩人之間有了什麼變化，傳達的也只是他們毛孩內心的渴望。