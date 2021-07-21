一般人開車上路，若遇到前方有滿載貨物的大貨車都會盡量避開，避免在後方被掉落物砸傷，但即使將車開在貨車的前面也可能會發生意想不到的意外。大陸一輛滿載毛竹的小貨車，日前行駛在大馬路上時突然緊急煞車，毛竹因此直接插入前車，讓目睹的民眾全嚇壞。

根據大陸媒體《沸點視頻》的報導，7月19日一名滿載毛竹（孟宗竹）的貨車司機，開車行經廣東省梅州市的封順火車站時，疑似看見前方路面有障礙物，嚇得他趕緊煞車避免撞上，但沒想到他一煞車，後方長達20公尺以上的大批毛竹卻因慣性向前飛了出去，甚至有好幾根竹子直接刺穿前方停止的車輛，附近民眾看到這一幕全被嚇壞，趕緊拍下證據並打電話報警。

從影片中可以看到，貨車司機疑似沒有將毛竹綁緊就上路，因此他即使煞車的地點與前方車輛有些距離，但毛竹還是因重力加速度插破前方小客車的後座擋風玻璃，而真正肇事的原因警方還在調查中。

不過這宛如電影《絕命終結站》的畫面，還是讓網友看了直呼「太恐怖了，根本死神降臨」、「真的是死神來奪命了」、「這個司機超載了吧」、「完全是恐怖電影的情節」、「這個一定要好好治罪，東西沒綁好實在太危險了」、「車主背後一涼…」、「司機圖方便也不能這麼隨便」、「貨車這麼小卻要載這麼長的竹子，不出事都難」。