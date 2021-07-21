西式婚禮在進行新娘進場前，通常會有花童灑花瓣開場。美國有一對新人則拋開傳統，不但沒有請花童，甚至改請一名蓄鬍的男子，當男子現身會場後，全場來賓都非常困惑，隨後他竟一邊開場，一邊撒鈔票，超狂舉動瞬間在網路上爆紅。

綜合外媒報導，美國拉斯維加斯婚禮規劃師珍妮（Jenny）日前在抖音（TikTok）寫下「當你有錢了，誰還需要花童呢！」，畫面中可見，婚禮開始前沒有花童開場，而是一名身穿黑西裝的蓄鬍男現身，當下來賓都露出非常困惑的表情看著他。

蓄鬍男子隨後將雙手伸入兩側口袋，並抓出大把鈔票往兩旁撒，形成地板上全是鈔票的景象，蓄鬍男更一度直接把鈔票交到賓客手中，對方不禁露出驚喜的笑容，有些人則彎下腰撿鈔票，有趣的是，背景音樂播放嘻哈團體Travis Porter的Make It Rain（下雨吧），彷彿在說現場鈔票多到像下雨一樣不斷的下。

這一段影片在TikTok上爆紅，累計超過1300萬次觀看次數，不少人表示，「賓客竟然還能冷靜地坐著，如果是我，早就在地上狂撿錢」、「蓄鬍男撒的錢，或許不是真鈔，可能是玩具鈔」、「這是我見過最狂的『花童』了」，不少人質疑蓄鬍男撒的是玩具鈔票，而珍妮事後也回應，影片中使用的錢全是真鈔。