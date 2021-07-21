新冠疫情趨緩，不少民眾期待餐廳內用解禁的到來，網路上日前就瘋傳一段日本民眾前往飯店享用下午茶的影片，最讓眾人震驚的是，當原PO開心喝下午茶時，眼角餘光正好撞見一隻剽悍蒼鷺將飯店外的錦鯉池當作生鮮自助吧，面對毫無預警的血腥場面，讓他當下心情很複雜。

日本民眾在推特帳號「@don_chan3104」PO文指出，因為很久沒出門，特別選在高檔飯店大廳內享用下午茶，拉開人與人之間的距離，一邊眺望中庭的風景。沒想到窗外卻突然飛來一隻蒼鷺正打算享用下午茶，只見牠跳進水池後以迅雷不及掩耳的速度叼起了昂貴的錦鯉一陣生吞猛嗑，直接將錦鯉池當成了海鮮自助吧。

原PO沒料到原本優雅的下午茶時光，眼前景色瞬間變樣，成了弱肉強食的動物世界，雖然事發當下有飯店人員特別前來關心，「會不會讓您感到不適？」並且將大廳窗簾拉上，但依舊讓原PO心理蒙上一層陰影，忍不住驚呼「錦鯉竟然在我面前被吃掉了！」

畫面曝光後網友也嚇傻了，紛紛留言表示「蒼鷺在享用比下午茶還貴的美食呢」、「我想這傢伙應該不是第一次在這裡吃錦鯉了」、「蒼鷺不只是雜食動物，還有點怪咖，什麼都往嘴巴裡塞，連比自己小的鳥類也是」。