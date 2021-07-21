大陸四川邛崍市一名村民日前上山採藥，期間發現樹上趴了一隻大貓熊，隨後便拿起手機拍攝，而大貓熊被村民的聲音吵醒後，睡眼惺忪的與人對視，當下似乎還沒有清醒，完全不怕人，直到村民離開，牠仍趴在樹上不動，模樣看起來非常可愛。

根據《梨視頻》報導，邛崍市火井鎮一名村民楊宗戩近日至山上採藥，期間經過邛崍市與雅安市蘆山縣交界處，海拔位於1800公尺左右時，發現地上有一坨新鮮的排泄物，他下意識便抬頭查看，發現樹上竟有一隻正在睡覺的大貓熊，他隨即拿出手機進行拍攝。

楊宗戩表示，這是他第一次看到野生大貓熊，過去只有見過大熊貓的排泄物，當下他非常興奮，一邊拍攝一邊與大貓熊對話，而對方似乎被村民的聲音吵醒，隨即活動了雙腳，但完全不怕人，當下牠似乎還很想睡覺，只是與人對視後，又慵懶的趴在樹上一動也不動。

該地已多次發現野生大貓熊，火井鎮人民政府林業工程師顧順祥表示，邛崍市南寶山這一帶生態條件好，約有5萬畝的野生竹林，非常適合大貓熊生活，而且食物資源相當豐富。此影片曝光後，不少網友表示，「我家的貓也喜歡這樣，遠遠的看著我，怎麼叫都不回應，看著看著就睡著了，貓熊是貓科吧！」，也有人提醒「野生大貓熊如果感覺到危險，也是會攻擊人的，因此偶遇時仍需注意安全」。