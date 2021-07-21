擁有類似幾何構造外型的牛角魚，讓不少人看見後便很難忘卻牠們奇特的外表，網路上日前就瘋傳一段牛角魚對著鏡頭嘟嘴獻吻的可愛模樣，讓不少網友看了心花怒放。

根據《The Dodo》報導，海裡有成千上萬種魚，卻很少看見有魚像眼前這隻牛角魚這麼熱情奔放，平時致力恢復珊瑚礁與宣揚海洋世界重要性的美國珊瑚恢復基金會（Coral Restoration Foundation），在海底設置了無數鏡頭，藉此觀察珊瑚礁狀況，不過其中一顆鏡頭卻被一隻可愛的牛角魚盯上。

畫面中可見，一隻色彩斑斕的牛角魚顯然注意到了鏡頭的轉動，於是逐漸逼近，接著不停對著鏡頭衝撞，但仔細一看卻發現牠的嘴巴竟然嘟成圓形，衝撞鏡頭的舉動猶如是在熱情獻吻，可愛模樣全被鏡頭特寫下來。

對此，基金會PO文表示，牛角魚的舉動應該是在感謝眾人努力恢復牠們的家園，才會用這麼熱情友好的舉動來表達感謝。一名網友Sascha Carey也表示，自己先前曾在基金會擔任志工，當她幫忙整理珊瑚礁時，也遇過一隻牛角魚不斷在她身邊徘徊，她認為當時遇到的牛角魚應該跟影片中的是同一隻魚，「牠非常好奇，一直觀察著我們的一舉一動」。