歐美地區近日受到極端氣候的影響，造成氣溫不斷飆升，不少民眾紛紛前往附近海域下水消暑。日前有民眾前往英國基姆灣海域遊玩時，看到2隻鯊魚現身海岸，讓現場所有人被嚇壞趕緊回到岸上，避免遭到攻擊。

根據英國媒體《鏡報》的報導，近日英國受到熱浪來襲，炎熱的高溫已突破過去的紀錄，讓愛爾蘭的梅奧愛爾蘭基姆灣湧入大量遊客戲水消暑。不過，本月18號卻有不少民眾看到海岸邊出現2隻鯊魚，露出鯊魚鰭悠然的在海岸邊盤旋，甚至還直接穿梭在遊客之間，讓現場民眾相當恐慌趕緊上岸。

但觀察了一會發現，這2隻鯊魚不僅沒有攻擊遊客，還十分悠哉的來回游來游去，一名男子艾倫奧尼爾（Alan O'Neill）看到這奇特的一幕，也趕緊將畫面拍下來上傳至網路上與眾人分享，吸引大批網友轉發，驚呼「竟然有人看到鯊魚還不跑」、「這些遊客都不怕被攻擊嗎」、「好大隻的鯊魚」。

This is like a scene from Jaws pic.twitter.com/TcDJfWn8uh — Alan O’Neill (@ApmNeill) July 19 2021

隨後專家也跳出來回應，這2隻鯊魚的真實身份為「姥鯊」，主要分布在溫暖的海域，成年姥鯊平均身型可達8公尺，是世界上體型第二大的魚類，但姥鯊即使體型巨大，平日卻以吃浮游生物為生，並不會主動攻擊人類，因此民眾不用太過恐慌。另外，英國康沃爾郡在今年4月份，也曾有攝影師拍到民眾在衝浪時，遇到6公尺長的姥鯊，悠遊同樂的照片。