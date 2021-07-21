一名女網友透露，日前發現停在路旁的腳踏車被一隻「神秘怪鳥」霸佔，嚇得她不知該如何是好，只好PO網求救，沒想到貼文一出隨即被眼尖網友狂勸「千萬不能嚇到牠！」

原PO日前在臉書社團《路上觀察學院》PO出一張照片，只見她隨意停放在路旁的腳踏車，竟被一隻神秘怪鳥霸佔，對方停在手把上一動也不動，嚇得她不敢上前驅趕，卻又不知該如何是好，語氣無奈表示「大哥你是誰…為什麼要停在我的腳踏車上啦！」

貼文一出隨即掀起熱議，內行人解答這是「黑冠麻鷺」，紛紛留言回應「沒記錯的話，這叫做黑冠麻鷺，俗稱大笨鳥」、「是黑冠麻鷺，半夜很吵的鳥」、「黑冠麻鷺！我都叫大笨鳥」、「牠真的很笨，按了喇叭也不讓開的路障」。

不過也有不少過來人提醒原PO不要輕舉妄動，「大笨鳥超可愛，不要嚇到牠，不然牠會當場挫賽」、「一言不合就拉屎，千萬別惹牠」、「大笨鳥，招式是扭脖子、大便跟抓蚯蚓」、「完蛋，屎定了」、「不要惹他！他噴屎擔當！等級EX」。

俗稱「大笨鳥」的黑冠麻鷺站立時大約47公分高，屬於中型鳥類，一般以蚯蚓為主食，偶爾也會吃蛇和其他小型鳥類，早年以低海拔為棲息地，近幾年才慢慢出現在市區，民眾經常將牠跟「夜鶯」搞混，其實黑冠麻鷺很少發出聲音，只有人類太過靠近時才會發出「咕咕」聲，叫聲和夜鶯的「追伊」不同。