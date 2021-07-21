大腳怪現蹤？美國密西根州一名網友日前與表兄至卡斯河划皮艇，期間發現遠方出現大腳怪，全身呈現深棕色，外型宛如猿猴類，疑似抱著牠的孩子渡河，過程全被網友拍下，而他也將影片傳給洛磯山脈大腳怪組織檢視，組織內的研究員則坦言，畫面令人難以置信。

根據《太陽報》報導，密西根州一名網友艾迪（Eddie V）7月初，與他的表兄至卡斯河（Cass River）划皮艇，期間發現遠處出現一個神祕身影，牠外型看起像是猿人，棕色毛髮布滿全身，由於從未見過這種生物，他趕緊拿出手機拍攝，雖然僅短短5秒鐘，但卻在網路掀起話題。

艾迪表示，當下他並不確定此為何種生物，隨後將影片傳給他人觀看，不少人認為，此為傳說中的「大腳怪」（Bigfoot），當時牠正在渡河，手中還抱著物品，「有人說大腳怪抱著牠的孩子，也有人說，大腳怪其實是叼著一隻鹿」，之後艾迪還將影片傳給洛磯山脈大腳怪組織（Rocky Mountain Sasquatch Organization）檢視。

洛磯山脈大腳怪組織研究員凱爾（Kyle Shaw）指出，影片顯然是用手機拍攝，解析度為880×656，畫質並不好，因此也很難確定，此生物是否為大腳怪，但可以確定的是，牠確實在河裡移動，且水面上也有出現倒影，皮艇滑動過程中，也有泛起漣漪，也顯示該段影片並非造假。

而影片曝光後，在網路上引發熱議，有網友則表示，許多民眾會至卡斯河沿岸釣魚及狩獵，因此艾迪拍攝到的大腳怪，可能只是一名身穿涉水褲（waders）、頭戴蚊帳的男人，還有人提出質疑，「如果真的遇到大腳怪，為何目擊者沒有繼續錄影，蒐集更多證據，卻只錄5秒鐘而已」。而美國的大腳怪目擊通報並不少見，在過去50年裡就累計1萬多件，奧克拉荷馬州眾議員韓佛瑞（Justin Humphrey）甚至在今年提出「大腳怪狩獵季節」法案，希望以此振興觀光業。