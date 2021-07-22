許多家中有養寵物的飼主都會裝設監視器，方便在外出時查看毛小孩的情況，但也可能因此拍到意想不到的畫面。國外有一名女子日前受託代養貓咪，便在家中裝設監視器，沒想到當她調閱畫面出來看時，卻看到房東出現在她的臥室中。

根據外國媒體的綜合報導，TikTok帳號@tyishamacleod的24歲外國女網友泰伊莎麥克勞德（Tyisha Macleod），不久前受朋友之託代為照顧貓咪，但因有事必須出門幾天，便在家中裝上監視器，隨時注意貓咪的情況。沒想到當她回家時，一進門就在門口與房東撞個正著，雖房東表示他也是受人之託才進來公寓餵貓，但泰伊莎麥克勞德還是感到相當奇怪。

之後泰伊莎麥克勞德趕緊調出監視器查看這幾天的影像，才發現房東竟然出現在空蕩蕩的房間裡，鬼鬼祟祟的四處張望，接著走到床邊翻開棉被拿起她的枕頭，將整張臉埋進去用力狂吸，聽到開門的聲音才趕緊放下枕頭走出房間。泰伊莎麥克勞德看到這幕瞬間頭皮發麻，並向房東質問，沒想到房東竟改口說他其實是在找貓，打算敷衍帶過此事，讓她相當無法接受，趕緊報警。

泰伊莎麥克勞德強調，她從未允許房東沒經過同意就進入公寓，更別說是臥室，她感覺自己的私人領域受到侵犯因此打算搬離，影片公開後也吸引超過450萬人觀看，引起熱議。