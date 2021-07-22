俄羅斯一名女子日前搭船至湖中釣魚，但有趣的是，她的船裡竟出現一隻棕熊，起初眾人都以為她陷入危險，而該女子則表示，這一隻棕熊其實是她的寵物，他們經常搭船釣魚，而棕熊還會手持釣竿，看起來宛如人類，形成非常有趣的景象。

根據《每日郵報》報導，來自俄羅斯新西伯利亞的迪奇卡（Veronika Dichka）日前在IG上，貼出與棕熊一起搭船釣魚的照片，意外引發討論，眾人起初都很擔心她會遭到攻擊，而迪奇卡則解釋，這一隻棕熊是她飼養的寵物，名叫阿奇（Archie），他們經常至湖中釣魚。

迪奇卡表示，阿奇從小就被人圈養，因此沒有自力更生的能力，2年前動物園關閉後，牠也無法回歸大自然，於心不忍便決定收養阿奇，「牠把我當成家人，我們會一起分享食物，阿奇害怕時會睡在我的懷裡，遇到危險時，甚至會躲在我身後」。

迪奇卡也透露，由於阿奇從小被關在動物園，因此她會盡可能帶阿奇外出看世界，「每當我帶牠至新地方時，阿奇都會非常喜歡」，她也請攝影師拍下此次釣魚過程，甚至教導阿奇如何上船、握住釣竿和槳，阿奇也樂在其中。照片曝光後，不少人驚呼「俄羅斯人果然是戰鬥民族，連熊都可以當寵物養」、「熊居然也會拿釣竿，實在是太可愛了」。