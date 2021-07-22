有些人生病不喜歡去醫院，反而認為偏方能夠治癒，但若是沒有經過醫生的指示就隨意服用，很可能會發生無法預料的可怕下場。上海一名男子先前曾因癲癇頻繁發作送往醫院檢查，卻始終查不出結果，後來男子的癲癇症再度發作嚴重摔傷，被妻子緊急送往醫院，醫生才透過頭部斷層掃描發現他的腦中竟然長了一條蟲。

根據大陸媒體《澎湃新聞》的報導，來自上海的一名艾姓男子，近日因癲癇症發作讓他摔倒後倒地不起，被家人趕緊送往醫院急救，醫生擔心他是否因摔倒撞傷腦部，因此為他安排頭部斷層掃描，沒想到一檢查竟發現他的腦中出現一條10公分長的寄生蟲，醫生只好緊急安排手術才將男子顱內的綠色活體寄生蟲取出。

經過醫生仔細追問下，發現男子多年前曾因治療腰椎間盤突出而誤信偏方，以為只要生吞幾隻青蛙便能緩解，沒想到因此被寄生蟲入侵顱內造成癲癇發作，但先前因症狀不明始終查不出原因，當時醫生判斷可能是腦神經被腫瘤壓迫所產生的癲癇，直到這次摔傷，醫生才確定男子的癲癇症都是寄生蟲讓細胞產生病變導致的。

事後，醫生薛亞軍接受媒體採訪時表示，從男子頭顱中所取出的寄生蟲，為曼氏裂頭絛蟲的幼蟲，牠們通常會寄生在青蛙、蛇等動物的體內，千萬不要隨意生食，才不會發生類似的情況。