考古學家日前在被譽為「埃及亞特蘭提斯」的沉沒古城附近，發現一艘古代軍艦遺骸，船體位於卡奈克阿蒙神殿旁，另外還找到可追溯至公元前4世紀的墓地遺址，埃及文物部表示，此發現證實曾有希臘商人定居於該城市內。

根據《CNN》報導，「埃及亞特蘭提斯」沉沒古城Thônis-Heracleion位於尼羅河三角洲西側，在公元前331年亞歷山大港（Alexandria）建造前，該城市是埃及地中海地區最大的港口，控制尼羅河西部支流與埃及的流域入口，但因受地震與海嘯侵襲，使古城大部分已沉沒海裡，直到2001年才重新被發現。

歐洲海洋考古研究所（IEASM）近日帶領埃及與法國考古團隊，潛入海裡進行研究，在沉沒古城附近，發現一艘罕見的古代軍艦遺骸，船體位於一座卡奈克阿蒙神殿旁，推測神殿在公元前2世紀崩塌時，軍艦被擊中跟著沉沒，初步研究顯示，該艘軍艦為25公尺長的平底船，配有槳和船帆，具古埃及傳統建築風格特色。

此外，考古人員在古城另一邊，還發現一個大型希臘墓葬區遺跡，可追溯至公元前4世紀，埃及文物部表示，「該發現證實曾有希臘商人生活於此，因為在法老王朝晚期，希臘人被允許能在此定居」，當時的居民在卡奈克阿蒙神殿附近建造避難所，之後發生地震或海嘯等天災，避難所一同被摧毀，隨著神殿倒塌一起沉入大海。