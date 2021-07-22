位於高雄市大寮區的「潮寮路」最近在日本爆紅，原來是潮寮路的一處Y字路口，完全和2017年的動畫《DYNAMIC CHORD》如出一轍，當時這幕播出時，一度被外界認為是作畫失敗，動畫師更被嘲笑沒有開過車，如今日本網友意外發現高雄潮寮路和動畫中的Y字路一樣，立刻掀起熱議。

《DYNAMIC CHORD》因為作畫崩壞、品質糟糕，一直被外界嘲笑，其中出現一條不自然的「Y字路」更被日本網友砲轟得體無完膚。

以右駕靠左行駛的日本來說，如果照著標線開，車輛根本無法進入右邊岔路，而左右兩條岔路間按標線也無法互相通行，加上路口沒有標示或是設置號誌，無法區分哪條路是主幹道、誰有優先路權，很容易撞成一團。種種作畫失誤讓日本網友戲稱這不是「Y字路」，而是「why字路」。

如今日本網友發現，現實中竟然真的有這條路存在，且位置就位於高雄的潮寮路，紛紛留言直呼「發現聖地了」、「原來《DYNAMIC CHORD》的舞台在台灣」、「作畫失誤變成不是作畫失誤的感動瞬間」。

不過由於台灣是左駕靠右行駛，且潮寮路該處Y字路口，三向都有雙黃線，僅有路口是引導線，這樣的道路設計在台灣並沒有問題。

消息傳到台灣，PTT網友則留言表示「日本人眼中的作畫失誤，是台灣人的日常」、「看來日本沒有這東西，可以創造新的觀光名目」、「山區這種路很多呀」、「山上很多，看到不想看了」、「這在台北內湖也有」、「解決辦法：速限30 出事一定是因為你超速」。