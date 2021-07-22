現代人工作及生活壓力大，不少人因此失眠睡不飽，直到假日才能放鬆睡到中午好好補眠。但印度一名男子只要一倒下，便會持續睡上好幾天，而且這段期間不吃不喝，讓家人相當擔心。

根據當地媒體的報導，來自印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）的一名42歲男子普哈拉姆德維（Pukharam Devi），在當地經營一家雜貨店。但他在23年前被醫生診斷出罹患罕見的「嗜睡症」（Axis Hypersomnia），因此只要他一打瞌睡便會睡上5~7天左右，而且很難叫醒，這種情況還越來越嚴重，加上疫情爆發開始封城，他便隨時陷入沉睡，只要一睡可能就超過20~25天，一年便有300天左右都在睡覺，完全無法正常工作，對他來說生活就只能一直在睡覺。

即使普哈拉姆德維一個月中還有5天是清醒的，但他還是會在顧店時突然睡去，而且沉睡期間不吃、不喝，也不上廁所，讓家人相當擔心，只能一直在他身旁照顧他的生活起居。

普哈拉姆德維接受採訪時，他因為經常頭痛並且一直感覺睡不飽而瘋狂想睡，即使吃了醫生開的藥依然無法改善，讓他與家人們都感到相當困擾。不過他也因為這個特殊的病症，被當地居民比喻為印度神話中的惡魔「康巴哈那」（Kumbhakarna），傳說中祂只要一睡也會睡上6個月。

醫生伯瑪拉姆詹吉德（Birma Ram Jangid）接受採訪時表示，在極少數的人當中，心理有障礙或是患有慢性腫瘤的人，也可能會發生嗜睡的情況，若能儘早發現、即時治療便能逐漸緩解。