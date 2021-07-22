若捕獲罕見龍蝦，你會選擇放生嗎？美國馬薩諸塞州一名漁夫日前出海捕蝦，收起捕龍蝦器時，發現幸運捕到一隻稀有藍龍蝦，全身呈現青藍色，讓漁夫非常驚訝，但他隨後與龍蝦合照後，便將其放回大海，讓龍蝦幸運躲過一劫。

根據《福斯新聞》報導，來自馬薩諸塞州格洛斯特（Gloucester）的漁夫伯納姆（Toby Burnham）日前出海捕蝦，拿起捕龍蝦器時，發現意外捕獲到一隻藍龍蝦，體型約2隻成人的手掌長，龍蝦鉗呈現青藍色，還布滿藍色斑點，外型非常漂亮。

伯納姆與藍龍蝦合照後，便將此事匯報給漁船公司負責人恰拉米塔羅（Joey Ciaramitaro），而他也將照片分享至臉書粉專「Captain Joe and Sons」，提到他們平均每2至3年，就會捕到一隻藍龍蝦，而藍龍蝦出現的機率是200萬分之一，可說是非常少見。

恰拉米塔羅表示，先前他們還捕過最稀有的白色龍蝦，更將其取名為「龍蝦魅影」（Phantom of the Lobsta）。最終漁夫伯納姆認為，藍龍蝦非常罕見，因此選擇將其放回大海，而此事被分享至臉書，不少人也大讚他的做法，表示如此稀有的品種不應任人類宰割，成為餐桌上的大餐。