若想要當眾求婚，最好還是要先試探對方的意願。美國一名男子日前與女友至棒球場觀賽，期間他拿出戒指求婚，原以為女方會欣然答應，豈料她非常驚訝，甚至不斷搖頭，隨即便逃離現場，留下一臉尷尬的男友，而這段超糗的求婚過程全被旁人錄下，甚至還被轉播到球場的大螢幕上。

根據《紐約郵報》報導，IG用戶「What's the Word Massachusetts」日前上傳一段求婚失敗的影片，麻薩諸塞州一名男子在美國職棒小聯盟伍斯特紅襪隊的一場比賽中，突然站上觀眾加油看台，向女友單膝下跪，並打開戒指盒，浪漫的求婚過程，還被轉播在球場大螢幕上，全場球迷都在等女方點頭。

豈料女方卻顯得非常尷尬，不斷地往後退，甚至用手摀臉狂搖頭，隨後慌張得跑下看台，頭也不回地離開，留下一臉錯愕的男友，現場球迷也都非常尷尬，在同一場球賽觀賽的球迷阿札里(Dylan Azari），從另一個角度拍下過程，並分享至推特，影片中甚至能聽到女方不斷地「我得走了」（I have to go）。

另一名觀眾伍斯特（Steven Wooster）受訪時表示，「我目睹了全程，實在是很尷尬」，當時他坐在對面的三壘觀眾席，被求婚的女子當時看起來嚇壞了，趕緊跑上樓梯離開，之後男方與另外2名友人一起追了出去，之後事情如何發展，也不得而知。

From a source here's the video!! 😅 Sad to watch. pic.twitter.com/umKVV6M2Jk — Dylan Azari (@officialazari) July 16 2021

不過此影片曝光後，也有人認為是噱頭，但有消息人士否認此說法，並透露男方早已計畫好這場求婚，而且他們的家人還坐在觀眾席裡，此外，伍斯特紅襪隊公關萬利斯(Bill Wanless)也表示，「這並非我們安排的，而且當時情侶的表現都很真實，應該不是演出來的，不過我們目前並未收到其他消息」。