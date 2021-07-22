美國紐約7日晚間發生一起持刀傷人事件，29歲男子遭人刺傷，倒臥街頭血流不止，生命危在旦夕，員警到場後發現救護人員尚未抵達，急中生智要求一旁圍觀民眾拿來一綑膠帶和一包洋芋片，成功替男子止血。

綜合外媒報導，員警肯尼迪（Ronald Kennedy）趕抵現場後，發現男子意識清楚，但因為血流不止，性命危在旦夕，肯尼迪見狀立刻朝著圍觀民眾大喊「請幫我找來一個洋芋片袋子，現在！立刻！馬上！」不久就有人遞上一包洋芋片，肯尼迪隨即將洋芋片包裝打開倒出，接著再請民眾拿來一綑膠帶，同時叫兩名路人幫忙將男子攙扶躺下。

Above & beyond!



Watch as @NYPD28Pct cops keep a stabbing victim alive using an empty potato chips bag & tape.



NY’s #Finest at work...pic.twitter.com/OGRJoa0q5i — Commissioner Shea (@NYPDShea) July 17 2021

影片中可見，肯尼迪使用膠帶將洋芋片包裝袋覆蓋在男子傷口上止血，期間不斷安撫男子並要他試圖保持清醒，待救護車抵達後，救護人員隨即接手，重新替男子處理傷口，並將其送往附近醫院治療。

負責治療男子的醫師對於肯尼迪的領導能力和機警作為十分讚嘆，直言「幸好有他即時替傷者施壓止血，才能成功保住一條珍貴的性命。」肯尼迪當下也表示，「我盡力了，竭盡所能了。」