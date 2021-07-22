韓國一處樹林附近日前出現了一隻流浪狗，只要有人出現，牠就會在周圍徘徊，當地居民於心不忍，都會主動餵食牠，一天出現一名女子聲稱，流浪狗是她失蹤3年的愛犬，但奇怪的是，流浪狗卻始終不理她，讓女子非常傷心，認為愛犬可能已忘記自己，帶牠進行檢查後，才知心碎真相。

YouTube「SBS TV동물농장x애니멀봐」近日發布一段影片，指韓國一處樹林附近，5個月前出現了一隻白色流浪狗，由於牠的個性非常溫馴，且不會對人吠叫，因此深受當地居民喜愛，並替牠取名為「Baekgu」，每天幫牠準備食物，而「Baekgu」吃飽後，就會坐在馬路旁，似乎在等人，不少人認為，「Baekgu」過去可能有人飼養，所以才會守在原地等主人。

豈料之後出現一名女住戶，不斷對「Baekgu」喊著「Terry」，節目組進一步了解得知，女子的愛犬「Terry」在3年前走失，當時男主人準備開車載「Terry」外出，牠不知什麼原因，突然跑進附近的樹林後消失，主人甚至還搬進樹林裡住3個月，認為愛犬會跑來找他們，但「Terry」卻從未出現。

近日女主人看到「Baekgu」，發現其外型與「Terry」非常像，表示「Baekgu」的個性非常文靜，也不會對人亂吠叫，而且牠的腳掌別特小，臉型、眉毛與腿型等特徵，都與「Terry」一模一樣，因此堅信「Baekgu」就是她走失的愛犬，但詭異的是，「Baekgu」卻似乎不認得女主人，讓他們感到非常傷心，認為「Terry」可能是走失太久，導致牠已經忘記主人的味道。

男主人心碎地表示，「我晚上幾乎睡不著，滿腦子都是愛犬的事」，指「Terry」在1歲左右時曾出過車禍，因此牠的背部埋有骨釘骨板，若牠確實是「Terry」，就會有手術過的痕跡。節目組隨後決定捕捉「Baekgu」並進行檢查，但獸醫師進行X光檢查後，並未發現骨釘骨板，也沒有手術過的痕跡，因此確認「Baekgu」並非「Terry」。

檢查後結果讓「Terry」主人非常傷心，而他們也決定成為「Baekgu」的寄宿家庭，幫忙照顧牠，直到「Baekgu」找到新主人為止。