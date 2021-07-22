泰國一名女子日前一直聽到家中後方傳來虛弱的鳴叫聲，走近一看才發現一頭乳牛不小心跌入一個超深的糞坑中，她趕緊通報警方及動物救難人員前來支援。而救難人員抵達現場後，竟無懼惡臭直接跳入糞坑幫助乳牛脫困，讓現場民眾大感佩服。

根據英國媒體《每日郵報》的報導，來自泰國呵叻府的45歲女子普蘭尼蒙基特（Pranee Munkit），本月19日外出回家時，先是看到一頭體型巨大的乳牛經過家中後方，以為牠只是來這附近尋找水和草，沒想到不久後就不斷聽到後方傳來乳牛發出的奇怪哭聲，走近後才發現乳牛不知怎麼的跌入4公尺深的糞坑中無法動彈，頻頻發出虛弱的呼救聲，女子看到相當心疼，趕緊打給動物救難人員及警方尋求協助。

救難人員抵達現場後，兩名志工無懼糞坑傳來的陣陣惡臭，直接跳入糞坑中幫乳牛排除腳下的障物，之後他們再用繩子套住乳牛的頭部防止牠亂動，並出動吊車將乳牛吊起，經過眾人1小時的努力，終於將乳牛成功救起。乳牛雖十分虛弱且疲倦的倒在草皮上一動也不動，但經過獸醫的檢查並無大礙，只要充分休息就能恢復健康。

這段救難影片曝光後，網友看了紛紛大讚「救難人員真偉大，竟然直接跳進去救牛」、「隔著螢幕都聞得到味道，救難人員辛苦了」、「救難人員真的沒有很輕鬆」、「希望糞坑能填起來才不會又有動物或人無辜遭殃」。