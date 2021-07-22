南韓全羅南道務安郡一名男子日前開車前往農場時，發現天空上出現一顆圓形的不明飛行物，嚇得他趕緊報警，但警方抵達現場後，並未發現可疑的飛行物，男子為了證實自己並非胡說，便調閱附近農場的監視器，果真拍下不明飛行物劃過天際，男子將影片公布後，引起不少網友驚呼。

根據《朝鮮日報》報導，38歲男子金鎮貴（김진귀，音譯）於20日晚間9時31分報警，指他在全羅南道務安郡務安邑的務安消防局附近，看到天空上出現不明飛行物，呈現白光劃過天際，不過警方接獲報案抵達現場後，並未看到男子所說的飛行物，且值班的消防局人員表示，當時並未聽到異常的聲響。

金鎮貴提到，當時他吃完晚飯後，便開車從務安邑開往玄慶面一間農場，期間看到空中出現一顆發白光的飛行物，由於他正在開車，因此無法及時錄影，飛行物從天而降約2至3分鐘，他懷疑自己應該是看到飛碟，「它絕對不是輕航機或無人機，沒聽到飛行器的引擎聲音，我經常看到輕航機，與它飛行模樣完全不同」。

由於當時附近居民都並未目擊到飛行物，金鎮貴為了證實自己的說法，便前往農場調閱監視器畫面，果真有拍下這段景象，使金鎮貴直呼「非常神奇，只有我一個人看到，實在是太可惜了」。警方目前確認當時附近的務安國際機場，都沒有任何班機或輕航機起飛、降落，只能證實該飛行物並非飛機。