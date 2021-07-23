有不少氣象主播為了帶給觀眾活潑、新鮮的感受，經常會出外景，到山區、動物園等地方。近日英國一名氣象主播穿著迷你洋裝，站在一群企鵝之間播報氣象，然而中途卻有一隻企鵝疑似肚子餓了，突然咬了一下主播的小腿，讓她瞬間嚇一大跳，急忙直呼：「我又不是魚」。

The heat wave continues until tomorrow



Less warm by the weekend when thunderstorms arrive https://t.co/RdFaQop8rB — Laura Tobin (@Lauratobin1) July 22 2021

根據《OK Magazine》報導，39歲的托賓（Laura Tobin）是英國獨立電視台（ITV）晨間節目「早安英國（GOOD Morning Britain）」的氣象主播，本月22日她前往位於切辛頓的主題樂園「切辛頓冒險世界（Chessington World of Adventures Resort）」，和一群正在吃早餐的企鵝一起播報氣象。

從畫面中可以看到，托賓身穿藍色花紋的迷你洋裝，她的身邊圍繞了許多企鵝，前方還有一名飼育員正在餵牠們吃早餐，起初還有幾隻企鵝非常捧場，抬起頭專心聽托賓播報氣象，豈料當她講到「星期六開始，降雨的機率會增高」，突然有一隻企鵝咬了一下她的小腿，讓托賓瞬間嚇一大跳，接著無奈直呼：「哎呀！我沒有吃的，企鵝一定把我當成食物了，我又不是魚！」。

之後托賓在節目中還去探訪長頸鹿，並坐了一趟雲霄飛車，所幸一切都進行得非常順利，「企鵝襲擊」是這場氣象直播中唯一的意外狀況。影片曝光後不少網友都覺得相當搞笑，「看起來有一隻企鵝被氣象嚇壞了」、「企鵝大概餓了」；也有專業網友解釋，因為托賓在播報氣象時會做出手勢，讓企鵝誤以為她要拿魚餵食，但卻一直等不到，才會心急地咬她催促。