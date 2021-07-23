哥倫比亞一名25歲女子日前挑戰高空彈跳，當時還沒綁妥安全裝備，她就誤以為自己可以起跳了，在沒有連接主繩索的情況下，從約16層樓的高處往下跳，把現場所有人都嚇傻，而消防人員接獲通報後趕到現場，女子經搶救後仍不幸過世。

#COLOMBIA:mujer murió cuando fue a hacer Bungee Jumping en Amagá. La joven entendió mal al instructor y saltó hacia su muerte.



El arnés que portaba la joven no había sido asegurado y cuando el guía le gritó a su acompañante "salta ahora" la chica pensó q la orden era para ella. pic.twitter.com/H3YVPVYvUw — Fran®️eporta (@Fran_Reporta) July 20 2021

綜合外媒報導，25歲女子葉塞尼亞（Yecenia Morales Gómez）是一名律師，日前她與男友至哥倫比亞安蒂奧基亞省（Antioquia）的橋上玩高空彈跳，此次是他們第一次挑戰這項活動，當時工作人員正在幫她穿著安全帶，還並未連結到主繩索，而男友則是已穿好全套裝備，並連結好繩索，因此教練便發出「可以跳」的指令。

豈料葉塞尼亞卻將教練給男友的信號，誤以為是叫她可以跳，因此葉塞尼亞在沒有穿好安全裝備的情況下，從48公尺（約16層樓）的高處往下跳，嚇壞現場所有人，男友隨後趕緊衝到她身旁，並進行心肺復甦術，但葉塞尼亞已沒有呼吸心跳，當地消防隊獲報趕至現場，但葉塞尼亞已明顯死亡。

事後，葉塞尼亞的遺體被運回老家麥德林安葬，其弟弟莫拉萊斯（Andrés Morales）對於姊姊的死非常傷心，表示「我的姊姊個性樂觀又隨和，為人非常正直，她會幫助需要幫忙的人」。當地市長古茲曼（Gustavo Guzmán）受訪時表示，當地兩家提供高空彈跳體驗服務的公司，目前都未獲得官方許可，當局正在針對這起命案深入調查。