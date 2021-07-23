美國有一名飼主日前帶愛犬出門，原本要買狗的專用飲料，豈料由於店員太忙，只好作罷，但愛犬卻無法理解，一看到主人沒買飲料上車，就認為自己被遺忘了，氣得將臉塞進角落，完全不理會主人，讓人看了哭笑不得，憂鬱身影更是融化千萬名網友。

居住在佛羅里達州的飼主@kobedgolden，養了2隻黃金獵犬，分別是Kobe和Zoey，日前她開車載愛犬出門，原本要至連鎖咖啡廳購買寵物飲料「狗狗杯」（Pup Cup），豈料當時店員非常忙碌，因此她便沒有點購狗狗杯，而年紀較小的Zoey一看到主人空手回車上，馬上露出失落的表情。

只見Zoey非常難過，賭氣的縮在車子角落，並低著頭看向窗外，無論主人如何呼喊牠，Zoey始終不願理會對方，就算@kobedgolden不斷解釋原因，但仍無法獲得愛犬的原諒，Zoey期間甚至將頭塞進座椅的夾縫中，背影看起來非常失落，讓主人看了哭笑不得。

@kobedgolden Reply @lucishandlyn09 Original Video. We did get them pup cups. Thank you all for the love 🥰❤ ♬ Castaways - The Backyardigans

主人看愛犬如此難過，便重新排隊購買，而Zoey一看到狗狗杯後，才終於肯面向主人，開心的舔起杯子裡的鮮奶油。影片上傳至抖音後，累積1200萬觀看次數，不少人被萌翻，紛紛催促主人去買狗狗杯安慰愛犬，表示「阿金生悶氣的模樣，實在是太可愛了」、「世界上怎麼會有連鬧脾氣都這麼可愛的生物」。