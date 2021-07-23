夏天氣候炎熱，許多人都喜歡待在冷氣房納涼，如果冷氣在這時剛好壞了，就得忍受一段難熬的時間。日本一名網友為了讓家中冷氣可以長久地使用，特地自製了一個精美的防曬罩給自家冷氣室外機，沒想到1年後才得知那台室外機其實是鄰居的，讓他十分崩潰。

日本網友「@_hp23」去年8月在推特發文，表示聽說如果分離式冷氣的室外機長期曝曬在陽光下，就會降低冷氣的製冷效果，為了讓自家冷氣可以長久地使用，並發揮最大的功效，推主決定自製一個防曬罩，從分享的照片中可以看到，他選用木頭做為材料，成品不但非常精美，還可以有效阻擋陽光照射。

然而最近推主在檢查冷氣室外機是否有受損時，卻意外發現極具衝擊性的真相，當時他家裡明明開著冷氣，室外機卻沒有任何反應，反而最左邊的另一台室外機正在運作，這時他才驚覺原來他親手製作的防曬罩，一直以來都在保護鄰居家的冷氣室外機。

對此推主無奈地表示：「當下我有幾秒鐘的時間感到非常空虛」，事後他也有嘗試把防曬罩移到自家的室外機上，但兩者的尺寸並不符合，推主只能當作日行一善，把自己用心製作的防曬罩送給鄰居，還在推特獻上祝福：「這個東西應該是有用的，希望你們家的冷氣可以用久一點」。