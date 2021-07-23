居然有人能與鱷魚做朋友！美國一名女子在奧蘭多的鱷魚樂園擔任飼養員，與2500隻鱷魚一起工作，而鱷魚也非常信任牠，日前到了用餐時間，鱷魚顯得非常興奮，不斷地向前衝，而飼養員便伸手摸牠鼻子，鱷魚竟一秒冷靜下來，讓人驚呼不可思議。

根據《每日郵報》報導，博恩（Savannah Boan）原本是美國海軍陸戰隊隊員，退役後便投身照顧動物，2016年曾在加州芳泉谷爬蟲動物動物園（The Reptile Zoo）工作，之後才至奧蘭多的鱷魚樂園擔任飼養員，與2500隻鱷魚一起工作。

博恩也經常在IG分享與鱷魚互動的影片，只見當時她拿著一塊肉並喊「站起來」，鱷魚似乎聽得懂指令，用後腿站起身，成功咬到肉並吞下肚，如此信任她的鱷魚不只一隻，博恩還將另外一隻鱷魚取名為「大白鯊」（Jaws），當時正值用餐時間，「大白鯊」看到食物後不斷往前暴衝，博恩見牠越來越失控，隨即將手放在牠的鼻子上，豈料「大白鯊」竟瞬間冷靜下來。

博恩提到，不少遊客看到她與巨鱷互動，都感到非常驚訝，而她也是園區內唯一一位女性飼養員，儘管與鱷魚關係密切，但她也知道與鱷魚相處時，仍必須保持警惕，「很開心能與世界上最神奇的動物一起工作，每一隻鱷魚的個性、愛吃的食物都不同，甚至也有自己特別喜歡的保育員，牠們還很喜歡打架、玩躲貓貓，認識牠們真的很有趣，能和鱷魚一起生活，讓我感到非常榮幸」。