不少年輕人到遊樂園裡都喜歡玩驚險刺激的遊樂設施，不過這些器材卻也經常發生料想不到的意外。美國一名少女日前和朋友一起到遊樂園玩「彈弓椅」，沒想到才剛被彈射到空中，就迎面撞上一隻活生生的海鷗，少女急忙伸手將牠扯掉，整個過程全被鏡頭拍下，影片曝光後吸引超過38萬人觀看，大家全都笑翻了。

根據《每日郵報》報導，13歲少女姬莉（Kiley Holman）為了慶祝朋友喬治亞（Georgia Reed）的14歲生日，在近日前往位於紐澤西州的Morey's Piers遊樂園玩耍，體驗彈弓椅設施「SpringShot」，沒想到姬莉才剛被彈射到空中，就迎面撞上了一隻海鷗，面對這突如其來的意外，姬莉先是愣了幾秒，隨即伸手扯開海鷗，表情看起來十分驚恐。

不過由於彈弓椅實在太過刺激，一旁的喬治亞不斷驚恐地尖叫著，沒有注意到姬莉剛剛遭遇到的意外，直到姬莉從驚嚇中回過神，在高空轉頭對她大吼才終於得知，而姬莉也興奮地笑說：「我的天，我等不及要看影片了」。

姬莉接受採訪透露，遊樂設施剛開始運作時，她就發現有一隻海鷗迎面而來，但她沒有辦法閃躲，只能等待牠撞向自己再往旁邊丟，所幸海鷗之後順利飛離，似乎沒有因此受傷。喬治亞的母親也表示，事後只要姬莉一提起有一隻海鷗陪她們坐彈弓椅，兩人都會笑到不行。