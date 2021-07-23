黑猩猩與大猩猩同屬靈長類，是與人類智力最為接近的動物，牠們生活區域雖然重疊，但平時都和平共處，並不會起衝突，豈料2019年生物學家首次觀察到前所未見的現象，一群黑猩猩不知什麼原因突暴怒，對銀背大猩猩展開攻擊，近日生物學家也將研究結果分享至期刊《自然》雜誌。

根據《CNN》報導，生物學家先前至西非國家加彭的盧安果國家公園（Loango National Park），研究約45隻黑猩猩的關係，與牠們如何使用工具、溝通和狩獵等技能，2019年觀察到令人驚訝的動物行為，血緣相近物種黑猩猩（chimpanzee）與大猩猩（gorilla）竟展開大戰。

德國奧斯納布呂克大學（Osnabrück University）生物學家皮卡（Simone Pika）表示，「迄今為止，黑猩猩和大猩猩互動都很和平，我們經常觀察到這兩物種一起覓食」，沒想到牠們竟會展開內戰，當時在現場的生物學家憶述，起初他們先聽到黑猩猩的叫聲，原以為是不同黑猩猩族群間相遇時的招呼聲，但之後卻傳出敲擊胸膛的聲音。

敲擊胸膛是銀背大猩猩恫嚇敵人時獨有的行為，研究人員才意識到，黑猩猩與大猩猩發生爭執，而被圍攻的銀背大猩猩僅5隻，其中還有趴在母猩猩身上的幼崽，衝突顯然是由數量較多的黑猩猩所發起，經過1個小時的對戰後，成年銀背大猩猩成功脫逃，不過兩隻幼崽不幸與母親分開，最終遭戰勝的黑猩猩殺害。

在過去的觀測資料中顯示，黑猩猩與大猩猩族群間極少發生衝突，頂多只是無傷大雅的打架行為，但此次攻擊顛覆生物學家先前的認知，研究人員推測，氣候的變化導致盧安果國家公園的水果產量減少，為了爭搶食物，使物種間的競爭加劇，才出現首次黑猩猩對大猩猩發動攻擊的案例。