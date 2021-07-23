美國德州一名飼主養了一隻2歲的布偶貓，日前愛貓生下一窩幼崽，有趣的是，一天牠看到小主人趴在地毯上睡午覺，牠竟叼著自己的寶寶，跑到小主人面前碎碎念，似乎在向對方介紹自己的孩子，超萌過程全被飼主拍下，影片上傳IG後，累積194萬觀看次數。

居住在德州沃思堡（Fort Worth）的@pearlsragdolls，養了一隻2歲的布偶貓Summer，今年6月愛貓生下5隻小奶貓，牠與快4個月大的小主人Blossom，也處得非常好，近日牠看到小主人趴在地毯上睡覺，牠竟叼了一隻幼貓走了過去。

影片中可見，Summer叼著幼崽走進房間，隨後將寶寶放在小主人面前，不斷向對方喵喵叫，期間小貓還想趁機落跑，但又被Summer抓了回來，似乎想向小主人介紹自己的孩子，堅持守在旁邊不離開，飼主目擊全程便好奇詢問「你為何要把你的寶寶帶到Blossom身邊？」，只見Summer還試圖回應，站在原地碎念，彷彿在說「給你們看看我的孩子有多可愛啊」。

不少人被貓媽媽Summer的舉動融化，紛紛表示「或許母貓把人類嬰兒當成小貓，只是想讓牠們在一起」、「貓媽媽應該是想讓他們認識，畢竟以後要玩在一起啊」、「貓媽媽的眼神裡，似乎充滿了母愛」、「多麼慈愛的貓媽媽，帶著自己的寶寶去見人類寶寶，應該是希望他們能成為朋友」。