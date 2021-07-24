袋鼠的力氣非常大，若看到牠們靠近，就要趕緊閃開，以免被一拳打死。澳洲北領地一處袋鼠保護區裡，15年前來了一隻被棄養的袋鼠幼崽，有趣的是，牠入園後一看到飼養員，就會主動去擁抱對方，似乎想表達心中的感謝，15年間逢人就抱，成為保護區內的動物明星。

根據《每日郵報》報導，15年前有一隻袋鼠幼崽，出生僅5個月就被袋鼠媽媽遺棄，所幸被北領地愛麗斯泉（Alice Springs）袋鼠保護區的工作人員發現，便將牠帶回園區內照顧，並將其取名為「Abigail」，如今事隔15年，Abigail也成為保護區裡最年長的袋鼠。

有趣的是，Abigail被人類救後，牠似乎每天都想向人表達感謝，只要一看到飼養員，牠就會衝上前擁抱對方，甚至會用頭蹭飼養員的臉，宛如一隻小狗，模樣非常可愛，儘管Abigail已經是一名母親了，但牠仍然非常喜歡抱人撒嬌，甚至還會主動擁抱遊客。

Abigail也成為保護區裡的動物明星，甚至還被稱作「阿比女王」」（Queen Abi），飼養員表示，「每當與Abigail擁抱時，都會覺得很幸福」，而動物保護區也為袋鼠們設置IG帳戶，經常分享袋鼠們的日常，擁有102萬粉絲追蹤，不少網友表示「原本以為袋鼠很好鬥，沒想到還有這種愛討抱抱的」、「這是我見過最熱情的袋鼠了」。