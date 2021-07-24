美國佛羅里達州因為沼澤地多，所以經常會有鱷魚出沒，對此許多當地居民早就見怪不怪。近日推特上流傳著一段影片，一群居住在佛羅里達州的男子乘船到水上遊玩，途中因為想喝啤酒時而引誘鱷魚出沒，趁著牠張開嘴的時候把牠的牙齒當成開瓶器使用，誇張的行徑PO上網立刻引來大批網友砲轟。

Normal day in Florida pic.twitter.com/aYzVP5MpE7 — How to protect Yourself (@selfpr0tect) July 16 2021

根據《Newsweek》報導，這段影片由網友「@selfpr0tect」在推特上分享，只見一群男子乘船到水上遊玩，途中想喝啤酒的時候，身穿紅衣的男子竟將歪腦筋動到鱷魚身上，先是趴在船沿處用手撥弄水面，吸引鱷魚的注意，接著拍打一下鱷魚的頭部，讓牠張嘴作勢攻擊，接著男子拿起啤酒往鱷魚的牙齒大力敲擊，啤酒罐瞬間爆開、噴出酒花。

一旁灰衣男子見狀立刻接過啤酒罐喝了起來，同行的所有人都開心地歡呼著，最後紅衣男子還將手上的垃圾丟向鱷魚。而推主對於這樣的景象似乎早就習以為常，在推文中寫道：「佛羅里達的日常」。

影片曝光後很快就吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經突破116萬，然而許多人看完這群男子荒唐的行徑後，都感到非常傻眼、生氣，紛紛留言批評：「鱷魚的牙齒上有100萬種不同的細菌，所以幹得好，你可能感染了一個新疾病」、「不要騷擾鱷魚！」、「如果鱷魚抓住他們其中一人當點心吃，我一點都不會感到遺憾」、「又一個故事告訴我們，為什麼女人活得比男人久」。

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