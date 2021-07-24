義大利一名30歲男子瓦傑卡（Toms Vajeika）日前和女友相偕前往法諾（Fano）跳傘，沒想到當他從14000英尺（約4300公尺）高空跳下後，降落傘一打開卻發現繩索全部糾纏在一起，讓他當下在空中不停打轉，驚悚畫面全被錄了下來。

綜合外媒報導，海事工程師瓦傑卡本月11日和女友以及其他25人一起參加高空跳傘，根據瓦傑卡安全帽上所拍攝的畫面可見，眾人先後從飛機上一躍而下，接著在下降速度達到時速170英里（約270公里）時打開降落傘。

不料這時畫面卻突然天旋地轉，原來是瓦傑卡降落傘內的繩索打結，害他在空中不停打轉，他也因為驚嚇飆了粗口。所幸瓦傑卡立即冷靜下來，臨危不亂的設法抓住繩索後，慢慢將其解開，才總算化解危機，並且順利降落。

瓦傑卡事後想來仍餘悸猶存，他提到當下女友看見他不斷打轉時十分擔心，「她後來意識到我已經控制住了它，才鬆了一口氣，我們現在還會開玩笑聊起此事」。

瓦傑卡是一名經驗豐富的跳傘員，自2019年起開始參與跳傘活動，至今已迎來生涯第200次跳傘，面對突如其來的突發狀況也能機警應對。