為了保護主人，毛小孩願意付出一切。加拿大多倫多市一名10歲女童，日前帶愛犬外出散步，途中卻出現了一隻野狼，不斷追咬女童，當時社區裡四下無人，女童只好在街上不斷大喊求助，而愛犬眼看野狼逐漸逼近，不顧與對方的體型差距有多懸殊，仍決定為主人迎戰，此事曝光後，感動不少人。

綜合外媒報導，多倫多市士嘉堡一名母親多羅西（Dorothy Kwan）在網路上募資醫療費，表示日前她的10歲女兒莉莉（Lily）帶愛犬Macy外出散步，豈料途中出現一隻野狼追著他們跑，Macy雖然是小型犬約克夏，但為了保護小主人，牠不顧自己與對方的體型懸殊，便衝上前捨身迎戰。

Macy先是被野狼咬住脖子，之後遭撲倒並狠咬了8至10次，但牠仍不放棄，繼續站起身與野狼博鬥，小主人莉莉則趕緊向附近住戶求救，鄰居見狀後便衝了出來，大聲威嚇將野狼嚇跑，發現Macy的傷勢相當嚴重，背部被咬出一個洞，腿部也遭咬傷，且滿臉都是血，隨後將Macy送往醫院。

莉莉表示，「Macy試圖保護我，免於受到野狼的傷害」，而多羅西也將此事分享至網路上，並希望為Macy募集手術資金，而網友得知Macy的英雄事跡後，紛紛積極捐款，Macy手術後已脫離險境，多羅西也非常感謝網友的幫助，不過經過此事，女兒莉莉外出時仍有陰影，會隨身攜帶胡椒噴霧防身。