大陸河南省多地連日強降雨，其中鄭州市洪水災情慘重，造成多人傷亡，然而這場暴雨卻也為當地帶來了意外發現，新鄭古城村一條道路坍塌，村民途經時看見泥土中藏著帶有花紋的石塊和陶器，連忙通報鄭州市文物局，考古專家前往現場勘測後，確認道路下掩埋的是一座源自漢代的古墓。

根據河南電視台民生頻道《小莉幫忙》報導，本月22日新鄭古城村西河中橋一處道路坍塌，有村民經過時發現，路邊的泥土中埋藏著帶有花紋的石塊和陶器等物品，懷疑這裡可能埋有一座古墓，因此急忙向鄭州市文物局通報，文物局接獲消息後，迅速派出考古專家到現場勘測，確認道路下確實掩埋著源自於漢代的古墓；目前現場已經遭到封鎖，具體細節還有待考古人員進一步考察。

對於這個意料之外的發現，不少網友都感到十分驚喜，紛紛留言：「墓主人死後投胎後也不知道，未來千年後自己的墓竟然因為一場暴雨沖出來」、「這算是意外之喜吧」、「希望文物沒有被沖壞，這種地方進水了我記得損傷挺大的」、「這很河南呀，常常路修一修就挖到墓了」、「河南伸手一摸就是春秋文化，兩腳一踩就是秦磚漢瓦」。

另外還有網友稱，過去在鄭州鞏義市一帶做調查的時候，經常在暴露的土崖上發現墓葬，數量真的非常多；對此河南省文物考古研究院也出面證實，表示當地的古代墓葬不但數量多，甚至還常出現不同時代的墓葬上下疊在一起的情況，讓網友們全都驚訝不已。